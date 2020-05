Terremoto, lieve scossa in provincia di Siena. Epicentro a San Quirico d'Orcia, magnitudo 2.1

Una lieve scossa di terremoto si è verificata in provincia di Siena nella mattinata di oggi, domenica 10 maggio. L'evento è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 11.33. Magnitudo 2.1, epicentro nel comune di San Quirico d'Orcia ad una profondità di sette chilometri. Ovviamente nessun tipo di conseguenza per immobili e persone. La popolazione non ha percepito la scossa. Altre lievi scosse sono state registrate nel centro Italia, in particolare con epicentro nel territorio comunale di Premilcuore (quattro eventi), in provincia di Forlì Cesena. La più forte è stata di magnitudo 2.4 alle ore 12.56.