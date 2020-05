Siena, pregiudicato fermato nella notte a Bettolle: "Vado dalla compagna". Sanzione da 533 euro della Finanza

In piena notte stava transitando a bordo della sua auto al casello autostradale A1 della Valdichiana a Bettolle, nel comune di Sinalunga. Fermato dagli uomini della Guardia di Finanza di Siena, l'uomo si è giustificato sostenendo che proveniva da Milano e che era diretto dalla compagna, in provincia di Perugia. I militari si sono insospettiti sia a causa dell'orario che delle giustificazioni ed hanno assunto maggiori informazioni contattando la sala operativa. E' emerso che il soggetto, residente a Roma, aveva diversi precedenti penali per rapina, furto, contrabbando di sigarette e detenzione abusiva di armi. E' immediatamente scattato il provvedimento per il mancato rispetto del decreto legge sulle restrizioni sociali e gli è stata comminata una sanzione di 533 euro.