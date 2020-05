Siena, caos per mascherine gratis nelle farmacie: in Valdichiana servono i carabinieri per calmare i clienti

A Siena tensione alle stelle davanti alle farmacie per accaparrarsi le mascherine messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Toscana. Qualche giorno fa davanti alla farmacia Bufalini di Torrita di Siena alcuni utenti sono quasi arrivati alle mani ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri per dividere i clienti che volevano appropriarsi dei dispositivi di protezione e temevano di rimanerne sprovvisti. La situazione è degenerata, i clienti che hanno iniziato ad alzare la voce e ad inveire, prendendosela anche con i farmacisti che stavano facendo il loro lavoro. L’arrivo sul posto dei militari dell’Arma è servito a rasserenare gli animi e a riportare la calma. “Purtroppo la situazione non è al momento gestibile – commenta Giulia Bufalini, titolare della farmacia torritese – Le persone si arrabbiano, inveiscono, se la prendono con noi che stiamo lavorando. I clienti non rispettano la fila e formano degli assembramenti che in questo momento sono vietati. Le mascherine che ogni giorno ci vengono consegnate non bastano per tutti e in pochi minuti finiamo di consegnarle. Chi resta senza ovviamente si arrabbia”.