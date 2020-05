Coronavirus, i sindaci di Chiusi e Castiglione del Lago scrivono a Conte, ma il premier non risponde

Il sindaco di Chiusi (Siena), Juri Bettollini, e quello di Castiglione del Lago (Perugia), Matteo Burico, scrivono a Giuseppe Conte, ma il premier non risponde. "Dopo dieci giorni la nostra lettera al aspetta ancora una risposta, ma più passa il tempo e più quelle richieste diventano urgenze ed emergenze. Più passa il tempo e meno saracinesche riapriranno nei nostri territori". E' proprio Bettollini a tornare sull'argomento della missiva inviata lo scorso 27 aprile. Nella lettera veniva chiesta la possibilità, per i cittadini dei comuni di confine tra due regioni, di oltrepassare il limite territoriale a favore degli incontri tra congiunti oltre che un aumento delle responsabilità dei consigli comunali in modo da permettere le riaperture in autonomia di tutte quelle attività commerciali di vicinato che rappresentano l’ossatura microeconomica dei borghi toscani. "Quello che chiediamo - spiega il sindaco di Chiusi - è la possibilità di tarare, in tempo di emergenza, la norma nazionale alle realtà locali perché non possiamo paragonare il rischio di contagio esistente in città come Milano o Roma a quello delle realtà di provincia. Di tutto questo abbiamo parlato anche con il TG2 che ringraziamo per averci permesso di portare la voce dei nostri cittadini in tutto il territorio nazionale".