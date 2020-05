Siena, no a parrucchieri, barbieri ed estetisti a domicilio a Chiusi. Il sindaco Bettollini annulla ordinanza

A Chiusi, in provincia di Siena, il sindaco Juri Bettollini ha annullato l'ordinanza che consentiva a parrucchieri, barbieri ed estetisti di lavorare a domicilio, a casa del cliente, a partire da domani, 4 maggio. E' stato lo stesso sindaco ad annunciarlo nel corso di una diretta social in cui ha spiegato le motivazioni che lo hanno convinto a tornare sui suoi passi e quelle che invece lo avevano spinto ed emanare l'ordinanza. "Avevo letto un bisogno, una necessità. Ho firmato l'ordinanza pensando ad una categoria che in questa fase sembra quasi abbandonata e che da settimane non lavora. Al tempo stesso ci sono tanti cittadini che sentono la necessità di una maggiore cura del proprio corpo. Da qui la mia decisione, credendo di aiutare i lavoratori e i cittadini. Si è subito innescato un ampio dibattito, mi sono confrontato anche con la Cna che mi ha spiegato le motivazioni per cui è contraria, cosa che hanno fatto anche tanti cittadini. Su alcuni aspetti evidentemente sbagliavo. Ho agito in buona fede, senza che qualcuno me lo chiedesse e senza confrontarmi. Considerate le reazioni e la posizione della categoria evidentemente ho sbagliato e quindi ritiro l'ordinanza". Il sindaco ha spiegato che nel dibattito che è nato dalla vicenda tutti gli hanno chiesto maggiori controlli contro l'abusivismo nel settore. Bettollini ha recepito e da domani, 4 maggio, le verifiche saranno notevolmente intensificate.