Muore bancario cinquantenne, si è tolto la vita: gesto incomprensibile per chi lo conosceva

Dramma in una frazione di Montepulciano, dove un 50enne si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione. Un gesto incomprensibile per chi lo conosceva e oggi lo descrive come una persona tranquilla, gioviale, apparentemente senza particolari problemi. Dipendente di una banca, giovedì 30 aprile aveva preso appuntamento per sentire alcuni colleghi di lavoro nel week end e già programmava incontri e uscite a cena per la fine dell'emergenza Coronavirus. Per questo, il telefono che squillava a vuoto, senza risposta, ha fatto insospettire qualcuno a tal punto da chiedere un controllo. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montepulciano, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Anche per i vicini di casa è stato un autentico fulmine a ciel sereno, niente nell’atteggiamento dell'uomo faceva sospettare che potesse avere simili intenzioni. Sconvolto anche il sindaco Michele Angiolini appena gli è stato riferito dell'evento luttuoso avvenuto nel suo territorio.