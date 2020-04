Coronavirus Siena, Gino Arnaldi: "Catastrofe casa di riposo di Sarteano. Il paese non diventi un lazzaretto"

E' polemica in provincia di Siena per la vicenda della casa di riposo di Sarteano diventata focolaio di Coronavirus che ha causato già la morte di nove anziani. “Sarteano non può diventare il paese lazzaretto Covid della Toscana”. Ad affermarlo è il consigliere comunale del Movimento per Sarteano, Gino Arnaldi. “A Sarteano - denuncia - non si può e non si deve realizzare un Covid 19 hospital privo delle garanzie in termini di infrastrutture e tecnologia, volte ad assicurare la migliore assistenza possibile ai degenti e nello stesso tempo a scongiurare la propagazione del contagio tra gli stessi, gli operatori sanitari e la popolazione. A nostro avviso - afferma - allo stato attuale la struttura è inadeguata a garantire la sicurezza di ricoverati ed operatori ed il numero sempre crescente di infezioni rafforza i nostri dubbi. Tutte le istanze portate avanti dalle opposizioni fino ad oggi sono state ignorate, ma i fatti ci danno ragione. Una volta esplosa l'epidemia da Covid 19 all'interno della residenza per anziani, il Comune e la Regione hanno deciso di realizzare un piano per assicurare la necessaria separazione atta ad evitare il propagarsi del contagio tra degenti Covid e no Covid e tra gli operatori sanitari. Il risultato è stato catastrofico, in ospiti deceduti e in operatori contagiati dal Coronavirus. I casi Covid della casa di riposo pesano come un macigno e i dati parlano da soli. Nella nostra Rsa il virus ha formato una catena di contagi inarrestabile e, giorno dopo giorno, il dramma ha assunto dimensioni sempre maggiori. La notizia dei tre nuovi operatori contagiati - conclude - è allarmante e indica che la strada scelta è pericolosa e potenzialmente dannosa”.