Coronavirus Toscana, il sindaco di Montepulciano: "Dopo dieci anni meno soldi nelle casse del Comune"

di Gennaro Groppa

“Dovremo fare una ricognizione e capire entro giugno quante risorse avremo a disposizione per il bilancio del Comune”. Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, punta l’attenzione su un aspetto non secondario dell'emergenza: i soldi che potranno venire a mancare ai Comuni.

Sindaco Angiolini, com’è la situazione del contagio a Montepulciano?

“Abbiamo sei persone colpite dal virus Sars-Cov-2. Abbiamo avuto due decessi a Montepulciano e un terzo che era ospite della rsa ex Onpi di Sarteano. Nelle ultime ore stiamo ricevendo notizie positive, abbiamo appena avuto la seconda guarigione e tutti i tamponi effettuati nella nostra rsa ad ospiti e operatori sanitari sono risultati negativi”.

Mancheranno soldi per il prossimo bilancio?

“Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto un trend positivo per quel che riguarda i bilanci e gli incassi del Comune dall’addizionale Irpef, dalla tassa di soggiorno e da altre situazioni come gli introiti dei parcheggi. Immagino che nel 2020, per la prima volta in un decennio, avremo un decremento. Ma ovviamente non dipende da noi”.

Teme che ne possano derivare tagli ai servizi?

“Mi auguro di no, l’auspicio è che si possa continuare a garantire la stessa qualità e quantità di servizi. La nostra priorità è sempre il sociale, negli ultimi tre bilanci abbiamo investito 200mila euro in più in tal senso”.

Come sta affrontando l’emergenza sociale legata al Coronavirus?

“Abbiamo avuto 79mila euro per i buoni spesa e fatto fronte alle necessità più urgenti utilizzandone 13 mila. Ne sono avanzati 66mila che metteremo a disposizione in una seconda fase in cui saremo affiancati dalla Società della Salute”.

Cosa ne sarà delle numerose iniziative estive?

“Al momento non abbiamo preso decisioni su Cantiere, Bruscello e Bravìo delle Botti. Vorremmo farli, laddove non sarà possibile, però, saranno annullati”.