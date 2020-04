Siena, i Licei Poliziani di Montepulciano fanno incetta di riconoscimenti. Ecco gli studenti premiati

Nonostante scuole chiuse e lockdown, importanti soddisfazioni per i Licei Poliziani di Montepulciano che ha ottenuto due importanti riconoscimenti, uno nell’ambito della letteratura scientifica e uno nelle lingue. Lo studente Joao Pedro Savino, della classe 5D dello Scientifico delle Scienze Applicate, con la recensione del libro L’urlo dell’Universo di Dario Manasce si è aggiudicato, per la Regione Toscana, il Premio Asimov. Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell’Aquila, il premio intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. Il comitato organizzatore del Premio ha reso inoltre noto i nominativi degli studenti di ciascuna scuola che, pur non risultando vincitori o migliori per scuola, riceveranno una menzione per aver ottenuto nell’elaborato un punteggio di almeno otto decimi: Nicole Sonnati Linda – classe 4A LC, Emanuele Di Lorenzo – classe 3C LS, Teresa Zazzaretta – classe 5A LC, Noemy Napolitano – classe 3C LS, Lucio Bufalini – classe 3A LS, Federico Del Santo – classe 3C LS, Eugenio Pucci – classe 5C LS. Gli autori e le autrici delle migliori recensioni saranno premiati in occasione della cerimonia conclusiva che si terrà a primavera in contemporanea nelle sedi locali dei partner aderenti all’iniziativa.

Per quanto riguarda le lingue, invece, la studentessa Elena Rosatelli, della classe 5 del Liceo Linguistico, si è classifica 17° posto, su oltre 120 studenti di tutta Italia, nel Campionato Nazionale delle lingue, per lo spagnolo. E' una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti al 5° anno e ai docenti di lingua delle Scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio nazionale.

“Le congratulazioni vanno a tutti gli studenti, per il loro impegno, e a tutti i loro docenti che quotidianamente lavorano in maniera ineccepibile alla preparazione dei nostri ragazzi. Per quanto riguarda il Premio Asimov, voglio ringraziare le studentesse e gli studenti che hanno partecipato con serietà e impegno all’iniziativa permettendo il successo dell'edizione 2020”, è stato il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi.