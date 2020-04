Coronavirus, la Finanza chiude e multa azienda che produce mascherine: il personale non lavorava in sicurezza

Producevano mascherine in un ambiente di lavoro in cui non venivano rispettate le norme di sicurezza anti Coronavirus. I locali aziendali erano maleodoranti a causa di una cattiva aereazione, il personale era privo di dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti). Questa è la situazione che si sono trovati davanti gli uomini della Guardia di Finanza in una azienda di abbigliamento della Valdichiana che in questa fase di emergenza si è convertita alla produzione di mascherine. Le fiamme gialle hanno comminato la sanzione prevista (da 400 a 3mila euro) e stabilito la chiusura dell'attività per 5 giorni. Nei confronti del titolare saranno svolte ulteriori e più indagini volte a determinare la regolarità dei lavoratori, tutti di etnia cinese e le relative condizioni di lavoro.