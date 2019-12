Addio alla storica tifosa della Fiorentina, Chianciano Terme in lutto

Era una grande tifosa viola, ha avuto la Virtus Chianciano Terme nel sangue per tanti anni. Grazie al suo impegno la società termale ha conseguito traguardi importanti. Parliamo di Nanda Landi, ex vice presidente della società con sede nel paese dell’acqua santa che il 16 dicembre 2019 si è spenta all’età di 73 anni al policlinico Silvestrini di Perugia. Era conosciuta in città per la sua fede Fiorentina e la grande solarità caratteriale. Una donna amata da tutti. Una personalità universale ben voluta e stimata per le tante iniziative e il sostegno umano. Ha lottato, come sempre era solita fare, con tutte le sue forza contro la malattia che l’ha portata via dall'affetto dell’adorato figlio Vincenzo, del fratello Marco, noto imprenditore chiancianese e da tutta la comunità che la stimava per la signorilità, la simpatia e l’eleganza. I funerali si terranno il 18 dicembre, alle ore 15, presso la Madonna della Rosa di Chianciano Terme. Sono richieste offerte per la ricerca sulla leucemia e non fiori. Nanda faceva parte di tante associazioni cittadine, dalla pro loco alla scuola di ballo, in queste ore tristi, sui social, tutte le persone a lei vicine la stanno ricordando con grandissimo affetto. Sono centinaia i post su facebook che contengono immagini, memorie e racconti che descrivono una donna che lascia un vuoto indelebile in paese. La società Virtus 1945, attraverso il Presidente Cristiano Sanchini, ha già fatto sapere pubblicamente che sta valutando il modo più opportuno per celebrare Maria Danda Landi Sanmartano, questo era il suo nome all'anagrafe, nel ricordo della sua persona.

Giacomo Testini