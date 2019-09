Parcheggio multipiano, assemblea dei cittadini poliziani

L’associazione “Il Bersaglio” di Montepulciano ha promosso un incontro con la cittadinanza poliziana per venerdì 27 settembre 2019 alle 21.00 presso la sala polivalente degli ex Macelli per un confronto sul progetto del parcheggio multipiano in località lo Sterro, nei pressi dell’attuale autostazione dei pullman.

Il progetto messo a punto dal comune di Montepulciano e finanziato tramite un project financing del valore di circa cinque milioni di Euro è l’unico grande parcheggio previsto per i prossimi anni nel capoluogo poliziano, dopo che sono stati abortiti altri due progetti, uno in particolare nella località “Il Bersaglio” fortemente osteggiato dall’associazione che porta il suo nome.

Prima delle elezioni amministrative dello scorso maggio, su questo tema ci sono stati numerosi incontri fra politici e associazioni del territorio e ne sono scaturite diverse ipotesi, fra queste la realizzazione del multipiano, osteggiata però dal Bersaglio che sostiene l’ampliamento e una razionalizzazione dell’attuale parcheggio, con il recupero di altre aree circostanti da dedicare a parcheggio scambiatore, senza nuove edificazioni.

A tale scopo, ha dichiarato il presidente Piero Cappelli, l’associazione ha monitorato per settimane il traffico nella zona, giungendo alla conclusione che tale opera è del tutto inutile, perché alla fine si andrebbero a recuperare solo 200 posti auto con costi altissimi, visto che il project financing parla di circa cinque milioni di Euro e che l’accordo vincolerebbe il comune per trenta anni; inoltre non prende in considerazione la necessità di ridurre il traffico privato a favore di quello pubblico, con i danni ambientali che proprio in questi giorni vengono evidenziati a livello mondiale.

La nostra associazione, conclude Cappelli, è disponibilissima al confronto e al dialogo, per questo fa appello al buon senso degli amministratori pubblici perché abbiano una visione del futuro diversa da quella che vi è stata sino adesso.

Sarà molto interessante ascoltare questa sera, il parere degli amministratori che forti, anche di quanto espresso da numerose associazioni produttive del territorio, sostengono la necessità dell’opera.

Celso Pallassini