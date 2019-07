La guardia di finanza provinciale ha individuato un evasore totale che opera in Valdichiana nel settore immobiliare, che non ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta. Una verifica riguardante il 2015 e il 2016 ha consentito di ricostruire il reale volume d’affari, circa 100 mila euro di ricavi derivanti da mediazioni non dichiarate. L'Iva evasa ammonta a oltre 14 mila euro. Il soggetto sconosciuto al fisco è stato prontamente segnalato all’ufficio finanziario competente per il recupero a tassazione di quanto dovuto.