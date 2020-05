Una pattuglia della guardia di finanza provinciale di Siena ha fermato un’autovettura condotta da una cittadina residente in Valdelsa. Dall’esame dei documenti esibiti è emerso che la signora, pur avendo titolo per circolare, si era “dimenticata” di rinnovare la patente di guida, ormai scaduta da 4 anni. Dopo un momento di stupore, i militari hanno effettuato i dovuti riscontri tramite l’interessamento della Sala operativa e hanno provveduto a comminarle una multa piuttosto pesante in fatto di cifra economica, disponendo anche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di guida. Infatti, chi circola con la patente non in regola commette una mancanza che può colpire anche gli altri, ledendo le eventuali vittime che al danno di subire un incidente aggiungono spesso la beffa di trovare difficoltà nell’essere risarcite.