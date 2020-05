Una donna di Poggibonsi, alla ricerca di cocaina dopo la lunga astinenza dovuta al Coronavirus, ha avvicinato un 30enne straniero in grado di procurarle quanto richiesto. Al termine della transazione, l'uomo le ha proposto di farsi ospitare per la notte in cambio di altra droga da consumare insieme, e lei ha accettato. Lo spacciatore, però, ha fumato 4 grammi di sostanza stupefacente: un quantitativo spropositato, che infatti gli ha provocato allucinazioni e lo ha reso aggressivo. Non solo, la mattina dopo, si è rifiutato di andarsene, come concordato, ma ha anche devastato l'abitazione. La donna, spaventata, ha chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto insieme al personale del 118, che ha soccorso l'uomo in preda a una grave crisi. I militari lo hanno arrestato per violazione di domicilio con violenza sulle cose, spaccio di stupefacenti, danneggiamento e violenza privata. E' stato portato al carcere di Santo Spirito a Siena.