Controlli Coronavirus, per prelevare al bancomat di Siena arrivava in auto da Colle. Dovrà pagare 533 euro

Un uomo è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza con una ammenda di 533 euro. Residente nel comune di Colle Val d'Elsa, è stato fermato per un controllo a Siena. Era a bordo della sua auto. Quando i finanzieri gli hanno chiesto come mai era fuori dal comune di residenza, ha risposto che doveva prelevare denaro allo sportello bancomat. E' stato invitato a fare immediatamente ritorno presso la propria abitazione. Gli è stata contestata la violazione del decreto sulle restrizioni (25 marzo 2020) che prevede una sanzione di 533 euro quando avviene un trasferimento con l'utilizzo di un autoveicolo senza giustificata motivazione. La Finanza ricorda che "permangono le limitazioni degli spostamenti, che sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (tra cui rientrano gli spostamenti per incontrare “congiunti” all’interno della medesima Regione) ovvero per motivi di salute”.