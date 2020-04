Il presidente Stefano Macciò e il consiglio direttivo della Pubblica assistenza di Poggibonsi intervengono sul caso dei volontari della Misericordia che, nel corso delle celebrazioni di San Lucchese, non indossavano le mascherine. La Confraternita si è già scusata, parlando di una dimenticanza, e la Pubblica dà la sua solidarietà con una nota, nella quale si legge: "come non essere d'accordo con le parole del nostro sindaco, «una leggerezza che diventa un errore», e come non condividere il comunicato del governatore della Misericordia nella sua pacata ed umile onestà? E' vero, c'è stata una leggerezza grave visto il periodo che stiamo vivendo, ma è altrettanto vero che è stata strumentalmente trasformata in errore da una campagna denigratoria non intesa a stigmatizzare una leggerezza, ma volta ad attaccare il buon nome di una delle associazioni del volontariato, da sempre in prima linea a sostegno della nostra comunità ed oggi, ancora in prima linea,come noi, contro il virus e la pandemia. Crediamo fermamente che la scelta di essere volontari faccia indossare, a chi la fa, la divisa di un solo colore: quello della solidarietà. Per questo ci sentiamo a fianco di quei quattro ragazzi che si trovano denigrati senza appello. Siamo anche certi, però, che alla fine della loro quarantena, imposta da quella leggerezza, saliranno ancora in turno sulle ambulanze, pronti al loro dovere di solidarietà".