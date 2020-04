Si accendono le telecamere ed esplode la polemica. A Poggibonsi le celebrazioni del patrono San Lucchese hanno lasciato uno strascico velenoso, anche se il sindaco David Bussagli ha parlato di una festa "realizzata in maniera completamente diversa rispetto a quanto avevamo conosciuto fino ad ora, ma comunque intensa". La messa, celebrata dall'arcivescovo Lojudice, è stata trasmessa in diretta televisiva, come accaduto in altre occasioni anche a Siena. Chi ha assistito attraverso lo schermo, visto che le norme anti-Coronavirus imponevano un numero estremamente limitato di persone presenti dal vivo, ha però notato che i volontari della Misericordia, che avevano il compito di portare fuori dalla chiesa la bara che contiene la reliquia del santo, non indossavano le mascherine obbligatorie. Stessa cosa per i sacerdoti che si sono avvicinati sul sagrato per renderle omaggio. La protesta ha preso il via sui social e si è ingrandita al punto tale che la Misericordia si è scusata, parlando di una dimenticanza da parte dei propri addetti, ma sottolineando anche il grande lavoro da loro svolto.