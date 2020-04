Il Pd di San Gimignano ricorda, con una nota, la figura di Maurizio Buiani, scomparso il 29 aprile 2014. "Oggi, 29 aprile - si legge, - sono esattamente sei anni da quando Maurizio ci ha lasciati. Il tempo che passa non allenta il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra stima. Maurizio non ha mai amato il formalismo e nemmeno noi, ma abbiamo bisogno di riaffermare, in questo triste anniversario, il nostro ricordo. Maurizio è stata una persona apprezzata da tutti sia sul piano umano che professionale. Ha amato San Gimignano profondamente, portando contributi importanti sia nel suo impegno sul lavoro che da cittadino. Abbracciamo i suoi familiari in questo sofferto ricordo. Ricordare Maurizio è un modo per sottolinearne tutte le qualità umane, sociali ed anche politiche che ancora oggi ci danno forza e ci ispirano".