Coronavirus, maxi multa per tre giovani: erano in auto senza autocertificazione. Fermati dalla Finanza

Tre ragazzi erano in auto sprovvisti di autocertificazione. Fermati in Valdelsa dagli agenti della Guardia di Finanza non hanno saputo spiegare per quale motivo stavano circolando a bordo della vettura, violando le disposizioni del decreto legge del 25 marzo. I finanzieri hanno provveduto a contestare a tutti e tre la violazione del decreto che prevede una sanzione amministrativa da 533 a 4mila euro. Essendo la violazione avvenuta utilizzando un veicolo, infatti, la sanzione viene aumentata di un terzo. Ovviamente le fiamme gialle hanno spiegato ai giovani le disposizioni in atto sulle uscite di casa. I controlli della Finanza continueranno senza sosta anche nelle prossime settimane.

