I carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato un 24enne residente nella città valdelsana, conosciuto per precedenti denunce a a suo carico. Il giovane godeva del beneficio degli arresti domiciliari, ma in più di un'occasione ne ha abusato, violando la misura che invece gli imponeva di non allontanarsi dalla sua abitazione. I militari hanno più volte documentato tali gravi infrazioni e hanno inviato puntualmente tale materiale all'autorità giudiziaria di Firenze, che alla fine, con un provvedimento emesso venerdì 28 febbraio dal Tribunale del capoluogo regionale – prima sezione penale – ha revocato la misura, sostituendola con la detenzione in carcere. I carabinieri della stazione poggibonsese, a quel punto, hanno agito in ottemperanza a tale provvedimento, che è stato notificato all'uomo. Dopo la verbalizzazione degli atti si è provveduto al trasferimento nella struttura di Santo Spirito a Siena.