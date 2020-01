La guardia di finanza di Siena, nel corso di controlli legati al contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti in Valdelsa, prima che chiudessero le scuole per le festività si è appostata nei pressi di un noto istituto scolastico della zona in occasione dell'ingresso in aula degli studenti e, con l'ausilio di unità cinofile appositamente addestrate, ha individuato un giovanissimo che aveva addosso marijuana già pronta all’uso, in quanto confezionata in spinelli. Il giovane è stato segnalato alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. L'impegno delle fiamme gialle, poi, si è intensificata una mirata attività investigativa per individuare gli eventuali pusher e capire quali siano i canali di provenienza delle sostanze.