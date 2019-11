Siena: lavoro nero. Ristorante chiuso maxi multa dopo i controlli della Guardia di Finanza

Ristoratore multato e attività chiusua dopo i controlli della Guardia di Finanza di Siena. Le verifiche hanno interessato un ristorante della Valdelsa, in provincia di Siena, dove i finanzieri hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori, nei confronti di uno dei quali il proprietario del locale non aveva fatto le preventive comunicazioni agli Enti preposti risultando, pertanto, completamente “a nero”. Per i restanti due dipendenti regolarmente assunti al momento dell’intervento, sono stati invece accertati periodi di lavoro “in nero” pregressi rispetto all’avvio dei controlli da parte dei militari. Prevista nei confronti del titolare dell’attività – che, nel frattempo, si è visto pure notificare la sanzione accessoria di sospensione dell’attività economica – l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie. Nell’immediato, peraltro, il datore dovrà regolarizzare l’intero periodo in cui ha impiegato il dipendente “in nero” con l’obbligo di tenerlo assunto per almeno tre mesi.

Per approfondire leggi anche:https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/1147471/sicurezza-sul-lavoro-capone-ugl-realizzare-banche-dati-certe-e-un-agenzia.html