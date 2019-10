C'è l'Eroica, il tempo si è fermato

Il tempo si è fermato nel senese. Domani, domenica 6 ottobre 2019, chi viaggerà nelle strade del Chianti, della Valdorcia, del Senese vedrà pedalare circa 8000 ciclisti, appassionati, con biciclette e abbigliamento del passato. E' l'Eroica, la grandissima e bellissima manifestazione nata nel 1997 grazie all'idea del mitico Giancarlo Brocci, appassionato di ciclismo. Nessuna gara, ma tanto divertimento in una cicloturistica che vedrà protagonisti appassionati provenienti da circa 60 Paesi. Partenza da Gaiole in Chianti (Siena) per la 23/a edizione de L'Eroica, kermesse che dà appuntamento la prima domenica di ottobre a collezionisti e appassionati di ciclismo. Un fiume di ciclisti che, partendo da Gaiole in Chianti, - i più temerari anche alle 4.30 del mattino - si dividerà presto nei cinque percorsi messi a disposizione dell'organizzazione per offrire le cartoline più belle della provincia di Siena, dal Chianti alla Val d'Orcia. Ieri a Gaiole si sono montati i banchetti con le maglie, i pezzi di ricambio, le biciclette eroiche, i libri, le foto del ciclismo senza tempo. Veri e propri piccoli tesori, frutto della passione di tanti collezionisti in arrivo da tutto il mondo. Una bellissima festa tutta da godere.