Commerciante alza i prezzi prima dei saldi: la Finanza lo scopre

Sono 160 gli esercizi commerciali controllati quest’anno dalle Fiamme Gialle in tutta la provincia senese per verificare la corretta esposizione dei prezzi ed il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di commercio e vendite promozionali.

Nel corso dell’ultimo dei controlli eseguiti La Guardia di Finanza ha riscontrato irregolarità nei confronti di un negozio di abbigliamento di Poggibonsi che, in occasione dei saldi, anziché ribassare i prezzi, li aveva aumentati riportando sul cartellino di vendita una cifra iniziale nettamente gonfiata rispetto a quella reale: è il raggiro che più di sovente viene attuato dai commercianti poco corretti che, per attirare il cliente, accrescono il valore originario del prezzo facendogli credere di fruire di uno sconto maggiore rispetto a quello in realtà effettuato.

Gli interventi della Guardia di Finanza sono iniziati qualche settimana prima dell’avvio dei saldi, attraverso mirate verifiche dei prezzi di vendita esposti sui beni di largo consumo, praticati in condizioni di normalità economica, anche attraverso la rilevazione fotografica dei valori riportati sia sui prodotti esposti in vetrina sia su quelli all’interno dei locali stessi. In tal modo è possibile, in occasione del periodo dei saldi, confrontare il prezzo iscritto sui cartellini e posto a base di partenza dello sconto.

La possibilità di risparmiare sensibilmente sull'acquisto dei capi d'abbigliamento rappresenta una prospettiva allettante, soprattutto per le famiglie sempre più attente al proprio bilancio familiare. Purtroppo, tale momento rappresenta anche l’occasione per qualche operatore senza scrupoli di realizzare affari indebiti falsando le regole del mercato.

Per la violazione contestata il trasgressore di turno dovrà ora pagare una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 fino ad un massimo di 3000 euro, somma che verrà versata nelle casse del Comune.