Casole Campagna vince il Palio di Sant'Isidoro

I festeggiamenti per il 145° Palio di Sant'Isidoro a Casole d'Elsa si sono conclusi con la vittoria della contrada Casole Campagna.

Il Palio ha origine nell'Ottocento e nacque come corsa di cavalli tra le principali tenute agricole del territorio casolese ma fu interrotta nella seconda metà del secolo a causa dello spopolamento delle campagne a favore delle città confinanti più industrializzate. Nel 1976 i cittadini di Casole ripresero la tradizione facendo partire la numerazione del Palio dal simbolico 101; le fattorie furono sostituite dai quartieri e dalle aree territoriali che compongono il comune e furono individuate sei contrade: Casole Paese, Casole Campagna, Monteguidi, Mensano, Cavallano e Pievescola: Il 101° Palio (primo dell'epoca moderna) fu vinto dalla Contrada Pievescola che subito dopo si ritirò e che venne sostituita dalla nascente Contrada Il Merlo. Nel 1984 si ritirò anche la contrada di Mensano; si scelse di dividere il Paese in due contrade differenti: Rivellino e Pievalle da allora irriducibili rivali. Domenica 14 luglio è stata una giornata di gran festa per tutta la popolazione casolese e per i numerosi turisti che sono venuti ad ammirare e a partecipare alla festa.

La mattina c'è stata la sfilata delle contrade che poi hanno assistito alla Santa Messa nella collegiata di Santa Maria Assunta. Le sei contrade, nel pomeriggio, si sono sfidate anche per l'assegnazione del Vessillo, vinto dalla contrada Rivellino. La giuria, composta da alcuni sbandieratori di Volterra e di San Quirico d'Orcia, ha assegnato il premio per i miglior tamburini alla Contrada Il Merlo, quello come miglior sbandieratore a Giulio Paluffi della contrada di Cavallano. La gara, che si è svolta in piazza della Libertà, è stata particolarmente bella grazie alle coreografie creative proposte dagli sbandieratori di tutte le contrade. A seguire, il parroco di Casole d'Elsa ha benedetto i cavalli e tutti si sono spostati verso la pista per assistere alla corsa.

La mossa è stata particolarmente lunga a causa dell'abitazione di alcuni cavalli.

La vittoria è andata alla contrada Casole Campagna che ha condotto la gara già dalla partenza, praticamente senza rivali e che potrà esibire, nella propria sede, il Cencio dipinto dagli artisti Sara e Nello Guerrini. La contrada non vinceva dal 2011 quando si aggiudicò il Palio straordinario.

Correvano le seguenti accoppiate: Tempesta da Clodia montato da Andrea Chessa per Casole Campagna; Giuseppe Angioi con Zio Frac per Monteguidi; Simone Fenu con Tintoretto per Rivellino; Ubert Spy montato da Francesco Caria per il Merlo; Spartaco da Clodia per Pievalle montato da Adrian Topalli; Luigi Bruschelli monta Sempreverdi per Cavallano .

La giornata si è conclusa con l'ottima cena all'aperto e il consueto spettacolo pirotecnico.