Siena, PayCare: accordo tra azienda e sindacati per gli esuberi programmati

È stato trovato l’accordo tra sindacati e l’azienda PayCare, che si occupa di servizi di call center, sulla questione dei 39 esuberi programmati. C’è l’intesa sulle cifre, una parte saranno coperte dalla Regione Toscana e una parte dall’azienda PayCare. Sono previsti incentivi all’esodo mentre la Regione Toscana e i sindacati sono al lavoro con l’obiettivo di trovare altre imprese che possano andare ad “assorbire” e ad assumere i 39 lavoratori. Al momento tuttavia, nonostante che la prima intesa al riguardo con la Regione Toscana sia ormai di alcuni mesi fa (del 26 luglio), nessuna impresa si è ancora fatta avanti in tal senso.

Si è svolta un’assemblea dei lavoratori, un momento di confronto con i sindacati. “Abbiamo raccontato quello che è stato il risultato dell’incontro che abbiamo avuto con l’azienda martedì – afferma Massimo Onori (in foto), segretario generale della Fiom Cgil di Siena – C’è la quadra sulle cifre per l’incentivazione all’esodo, anche se attendiamo il testo ufficiale finale dall’azienda da poter poi firmare”.

L’accordo prevede per i lavoratori che usciranno da PayCare entro gennaio anche senza che sia stata loro trovata una nuova occupazione e collocazione lavorativa la possibilità di percepire 28 mila euro lorde. Qualora invece, sempre entro gennaio, un lavoratore uscirà perché avrà trovato un nuovo posto di lavoro l’azienda che “assorbirà” il dipendente percepirà 24 mila euro (16 mila da PayCare e 8 mila dalla Regione Toscana) e 12 mila euro andranno al lavoratore. Da febbraio in avanti le cifre si abbassano: l’incentivo all’esodo senza nuova occupazione scende infatti a 20 mila euro da febbraio e luglio del 2023, da agosto a novembre del prossimo anno sarà invece di 18 mila euro. I lavoratori, nel frattempo, restano in regime di solidarietà, che scade a febbraio del prossimo anno ma che verrà prorogata fino al prossimo novembre. Nel nuovo accordo sottoscritto con PayCare, tuttavia, si parla anche di un consolidamento del sito senese attraverso la ricerca di nuovi lavori e di ulteriori commesse.

“A noi – commenta Massimo Onori – interessa che queste persone restino nel mondo del lavoro. Poi i lavoratori decideranno cosa fare e se questi incentivi basteranno per far decidere loro l’uscita dal gruppo. La sensazione è che pochi lavoratori aderiranno alla semplice uscita volontaria senza che sia trovata per loro una nuova occupazione. Al momento nessuna azienda si è palesata: il periodo non è certamente dei migliori ma noi crediamo che l’accordo sottoscritto in Regione sia ancora poco conosciuto. Sarà nostro compito farlo conoscere maggiormente. Speriamo inoltre che, come previsto dall’accordo con l’azienda, possano arrivare a Siena nuove commesse”.

