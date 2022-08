Lotto, colpaccio a Firenze. Giocatore vince 129.500 euro

24 agosto 2022 a

Colpaccio al gioco del Lotto in Toscana. A Firenze, come riporta il sito Agipronews, nell'ultimo concorso un fortunato giocatore ha incassato un premio da 129mila e 500 euro. Una vincita notevole, sempre difficile da centrare in un gioco complesso come quello del Lotto. L'ultimo concorso ha distribuito nel Paese premi per 5.1 milioni di euro. Da inizio anno le vincite hanno raggiunto la cifra di 676 milioni di euro. Intanto continua a crescere il jackpot del Superenalotto. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu azzeccato con una giocata convalidata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Il premio fu di 156 milioni di euro. Nel concorso del 25 agosto, il montepremi sfiorerà i 260.

