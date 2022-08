Covid, in Toscana ancora sette morti. I nuovi casi sono 1.637

23 agosto 2022 a

a

a

Come tutti i giorni, anche oggi martedì 23 agosto, la Regione Toscana ha ufficializzato in mattinata il bollettino Covid. I nuovi casi sono 1.637. Il dato è frutto di 1.010 tamponi molecolari e 8.789 antigenici rapidi. La percentuale di positività è del 16,7%. Gli attualmente positivi sono 82.957. Diminuiscono ancora i ricoverati. Nelle strutture sanitarie sono 352 i letti occupati da pazienti Covid, 16 in meno rispetto alla giornata precedente. Di questi 19 sono in terapia intensiva, uno in più. Purtroppo si registrano ancora sette decessi. Tre uomini e quattro donne con un'età media di 86,7 anni. Le vittime dell'epidemia nel territorio regionale sono 10.615.

Pfizer, chiesto ok Usa a vaccino Omicron 4-5, in Ue nei prossimi giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.