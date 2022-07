Covid, la Toscana apre le prenotazioni per la quarta dose di vaccino per gli over 60

12 luglio 2022 a

a

a

La Regione Toscana apre le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid. Una nuova finestra per le prenotazioni sarà riservata agli over 60 e ai fragili over 12, così come indicato da una circolare del ministero della Salute. Queste due nuove fasce di popolazione si aggiungono agli over 80 e agli ultrasessantenni fragili, per i quali le somministrazioni delle quarte dosi sono partite lo scorso 14 aprile. Le quarte dosi già somministrate a oggi in Toscana sono 113.447, come risulta alle ore 15 di oggi, martedì 12 luglio, sul portale regionale che viene aggiornato in tempo reale. La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl. Le prenotazioni per i vaccini si possono effettuare anche nelle farmacie e nelle parafarmacie della Toscana. La quarta dose potrà essere somministrata se è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo) o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Dati da brividi: ancora 157 morti e 142.967 contagi. Non accadeva da mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.