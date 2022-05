Ginnastica ritmica, la Palestra Maxisport Firenze brilla alle finali nazionali allieve a squadre: tra le migliori in Italia

Julie Mary Marini 24 maggio 2022 a

Sono andate ben oltre le aspettative le giovani ginnaste della Palestra Maxisport Firenze, impegnate sabato e domenica, 21 e 22 maggio, nei campionati italiani giovanili di ritmica a squadre, a Sarnano, in provincia di Macerata. Nelle categorie Allieve Gold 2 e Gold 3 si sfidavano le migliori 25 formazioni italiane che avevano conquistato la finale dopo aver superato le rispettive fasi regionali e interregionali. Per le giovanissime ginnaste della Palestra Maxisport era l'esordio in una competizione nazionale. Gli obiettivi erano dare il massimo, ottenere il miglior risultato possibile, ma anche divertirsi e cementare ulteriormente un gruppo formato da atlete molto promettenti, sostenute da uno staff tecnico altamente professionale guidato da Serena Bosi, dalla dirigenza e dalle famiglie, che fanno di tutto per permettere alle bambine di allenarsi tre o quattro ore tutti i giorni della settimana.

La squadra della categoria Gold 3 (nel video sopra), composta da Noemi Aono, Denise Paoli, Bianca Meozzi ed Emma Galletta, ha chiuso con uno splendido dodicesimo posto, dietro all'Olimpia Como e precedendo la Ginnastica Flaminio. Tutte le bambine sono state protagoniste in pedana, hanno presentato esibizioni da applausi e alla fine sono state premiate con il punteggio complessivo di 56.900. Grande soddisfazione nella Palestra Maxisport Firenze.

La formazione Gold 2, grazie a una fase eliminatoria esaltante, è riuscita addirittura a conquistare la finale a otto. Dopo le esibizioni conclusive, Emma Bellucci, Giulia Papi, Sofia Brogi e Marta Massai hanno ottenuto proprio l'ottava posizione definitiva. Un risultato da applausi, che ha esaltato l'intera società e che ha visto le fiorentine precedere in classifica avversarie che sulla carta inizialmente erano forse più accreditate. Anche in questo caso l'arma in più è stata la compattezza del gruppo. "Le nostre giovanissime sono molto meglio del previsto e ne siamo molto orgogliosi - ha dichiarato Serena Bosi - merito di tutti i componenti della società, ovviamente a partire dalle bambine stesse, scese in pedana con entusiasmo e concentrazione. Un'esperienza importantissima, una nuova iniezione di fiducia per i prossimi impegni e per le stagioni future, in cui ovviamente cercheremo di migliorarci sotto ogni aspetto. L'arma più importante? Senza dubbio la forte unità del gruppo e lo splendido clima che si respira in palestra ormai da tempo".

La Palestra Maxisport Firenze alle finali dei campionati nazionali allieve gold di ginnastica ritmica. Il 2022 anno da incorniciare

