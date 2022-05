Ginnastica ritmica, la Palestra Maxisport Firenze alle finali dei campionati nazionali allieve gold. Il 2022 anno da incorniciare

Julie Mary Marini 20 maggio 2022 a

Le giovani ginnaste della Palestra Maxisport Firenze, domani e domenica (21 e 22 maggio), saranno impegnate a Sarnano, in provincia di Macerata, nei campionati italiani giovanili di ritmica. Sfida a squadre tra le migliori 25 società italiane che hanno conquistato la fase finale dopo aver superato le selezioni regionali e quelle interregionali. Nella categoria Allieve Gold 3, scenderanno in pedana Noemi Aono, Denise Paoli, Bianca Meozzi ed Emma Galletta. A rappresentare la Toscana saranno anche le società Motto Viareggio e Albachiara Lucca. (Nella foto sotto la squadra Gold 3).

Nella categoria Gold 2, invece, la Maxisport si presenterà con Emma Bellucci, Giulia Papi, Sofia Brogi e Marta Massai. In questo caso insieme alla Maxisport solo la Motto Viareggio ha conquistato la fase decisiva dei campionati. A guidare le ginnaste fiorentine saranno Serena Bosi (storica tecnica e fondatrice della società), Sara Bronzetti, Elisa Sartiani ed Eleonora Ferrari. Uno staff tecnico caratterizzato non solo dall’alta competenza, ma da unità di intenti, obiettivi comuni e grande coesione. Caratteristiche che fanno del team un vero e proprio punto di riferimento per le atlete e che hanno permesso di crescere a ritmo incalzante. (Nella foto sotto la squadra Gold 2).

“Sarà una esperienza importante per le nostre atlete che per la prima volta affronteranno una competizione dall’altissimo tasso tecnico. In pedana ci saranno le giovani ginnaste più promettenti del Paese, provenienti da ogni angolo d’Italia ed è motivo di grande orgoglio aver conquistato la fase decisiva. Una occasione di crescita per un gruppo di ragazze che ha ampi margini di miglioramento”. Il 2022 è un anno storico per la società fiorentina. Oltre ad aver conquistato la fase conclusiva del campionato italiano giovanile, ha disputato un’ottima serie C a squadre. Anche in questo caso la Maxisport ha puntato sulla linea verde. In pedana solo ragazze classe 2009 che per la prima volta affrontavano la categoria: le tre fiorentine Alice Fagnini, Greta Fornasini e Valeria Rosellini, oltre a Gloria Lai, nell'occasione in prestito dalla società Etruria. Sono state bravissime a chiudere la competizione a metà classifica dopo le tre prove di campionato. Durante il torneo sono cresciute moltissimo, hanno vissuto un’esperienza preziosa che permetterà loro di ripresentarsi la prossima stagione con ambizioni maggiori. Esperienza che, tra l’altro, sarà utilissima in questa fase della stagione in cui sono attese dalle competizioni Uisp e da altre gare. (Nella foto sotto la squadra che ha disputato la serie C).

Palestra Maxisport Firenze, dunque, in netta crescita, e ormai tra i punti di riferimento toscani della ritmica. La responsabile tecnica Serena Bosi ha preso le redini della Asd nel 2004, dopo aver lasciato un’altra realtà fiorentina. Inizialmente era da sola e con qualche decina di iscritte. Si è rimboccata le maniche e anno dopo anno ha raccolto grandi soddisfazioni. Oggi, nonostante il biennio condizionato dal Covid, ai corsi partecipano quasi 200 tesserate, guidate da uno staff di assoluto livello che conta complessivamente tredici tecnici. Attualmente due ginnaste nate e cresciute nella società disputano il campionato di serie A. Chiara Vignolini difende i colori della Motto Viareggio. Giulia Ferrari, invece, quelli della Falciai Arezzo, pur continuando ad allenarsi con Serena Bosi. (Nella foto sotto Giulia Ferrari).

Le bambine e le ragazze impegnate nell’agonismo si preparano tra le tre e le quattro ore al giorno. Ma la palestra rappresenta molto più che semplice fatica. Tra loro si sviluppano forti legami, crescono insieme, vivono esperienze sportive ma anche di vita, all’insegna di valori sani e del rispetto. La ritmica, inoltre, come spiega la stessa Serena Bosi “è uno sport affascinante, in grado di coniugare i gesti atletici impegnativi all'eleganza; bello da praticare, ma anche da vedere. Armonioso e coordinato, con i piccoli attrezzi (fune, cerchio, nastro, clavette e palla, ndr) che diventano tutt’uno con le atlete. L’Italia ormai è un esempio mondiale, un vero e proprio punto di riferimento a livello agonistico e ciò ovviamente incoraggia tutti noi a dare sempre di più a una passione che cattura completamente, sia i componenti dello staff tecnico che spendono tutto il proprio tempo libero per preparare le atlete; sia le ginnaste stesse che vivono al ritmo di scuola, palestra, studio, spinte da forti motivazioni, dal divertimento, dallo stare insieme e dalla voglia di sfidare se stesse e le avversarie sportive”.

Ma non solo agonismo. Come già scritto, la Palestra Maxisport conta su duecento ginnaste che vengono seguite, oltre che dalle tecniche dell’agonismo, da uno staff di livello e super professionale: tredici persone nel complesso che si dedicano con grande impegno alla associazione e alle atlete: “Siamo una vera e propria squadra, dove tutti andiamo nella stessa direzione - aggiunge Bosi - e proprio l’unità del gruppo consente di ottenere ottimi risultati e pianificare programmi futuri. Magari sempre più ambiziosi”.

