Matteo Salvini in radio sul caso Open Arms: "Conte mi chiese di far sbarcare solo i minorenni"

C'è davvero uno scontro sotterraneo tra Matteo Salvini, leader della Lega, e Luca Zaia, governatore del Veneto che è stato rieletto a furor di popolo? Assolutamente no, a sostenerlo è proprio Salvini durante una intervista a Radio 24, questa mattina 25 settembre. "Se cresce lui io sono felice", ha detto il capo del Carroccio. Ha anche spiegato come andò il caso Open Arms. Conte chiese di far sbarcare solo i minorenni e "infatti i minorenni sbarcarono, dei maggiorenni il presidente del Consiglio non scrisse assolutamente nulla". Infine una battuta sul futuro: "Io sono abituato a delegare e lo faremo sempre di più".

