Toscana, Enrico Rossi: "Meglio gli stadi vuoti e le scuole aperte"

Meglio gli stadi vuoti e le scuole aperte. Lo sostiene in in un post su Facebook il governatore uscente della Regione Toscana, Enrico Rossi. "Se vogliamo essere seri oltre che liberi - scrive sul social - io sulla riapertura degli stadi sto con Zingaretti e con Speranza. Non c'è nessun bisogno di tornare ad affollare gli stadi con il 25% di presenze, perché il campionato di calcio può ripartire anche con presenze simboliche sugli spalti. Preferisco che gli stadi vuoti contribuiscano a mantenere le scuole aperte". Sulla riapertura degli stadi in epoca Coronavirus, la maggioranza di governo è spaccata. Da una parte chi vuole maggiori cautele, dall'altra chi ritiene che sia già possibile riaprire gli impianti al pubblico, seppur parzialmente.

