Elezioni, Luca Zaia: "In Toscana strepitoso risultato del centrodestra. Non ce lo aspettavamo"

"La Lega in Toscana ha fatto un risultato strepitoso". Lo sostiene Luca Zaia, confermato governatore del Veneto, commentando le elezioni regionali. "Adesso attenderemo il risultato finale - dice il presidente della regione - ma un risultato così non ce lo aspettavamo. Ricordiamo che qualche anno fa, se non qualche mese fa, pensare a un risultato come questo era utopia, oggi ci siamo". Zaia in conferenza stampa ha anche annunciato che presto comunicherà la nuova giunta, anche se ad oggi non ha ancora idee in proposito". E ancora: "In Veneto la vera vittoria è l'affluenza alle urne, con il 61%. Questo è il popolo che sceglie per il popolo: i veneti che scelgono per i veneti"

