Eugenio Giani: "I toscani hanno capito, ha vinto la competenza"

"Quando i toscani hanno capito che il voto era per la loro terra, non hanno avuto dubbi. Questo del resto è un territorio amato in tutto il mondo. I risultati reali sono quelli che stiamo vedendo e non quelli dei sondaggi fatti girare ad arte". Sono le prime dichiarazioni di Eugenio Giani, nuovo governatore della Regione Toscana, rilasciate dal suo comitato elettorale. Giani si è detto molto soddisfatto del risultato di Firenze, ma anche di quello di Siena, dove "sto ottenendo oltre il 51%". E ancora: "Il giorno della chiusura della campagna elettorale ho capito che la Toscana era con noi. Sono felice e sereno perché sento che questo è un risultato che premia la Toscana, il voto dei toscani per la Toscana. Dedico il successo a mia moglie. A ciascuna delle sei liste della mia coalizione dico un grande grazie", aggiunge Giani, salutando il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, arrivato a Firenze per festeggiare la vittoria del centrosinistra. Poi in diretta su La7 ha aggiunto: "Io non ho padrini. E' un risultato conquistato sui comuni e sui territori. E' uno dei giorni più belli della mia vita".

