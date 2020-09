Elezioni Toscana, Eugenio Giani contro il centrodestra: "Noi tra la gente ci siamo sempre, non solo in campagna elettorale"

18 settembre 2020 a

"Con la forza e l’unità di questo popolo orgoglioso chiediamo a tutta la Toscana di schierarsi subito, perché il ballottaggio non ci sarà, perché c’è in gioco il nostro modello di giustizia sociale, sanità, libertà e progresso". Lo sostiene Eugenio Giani, candidato governatore della Toscana per per la coalizione di centrosinistra. "Vinciamo, insieme, per la Toscana più forte e unità!", si legge nel suo profilo ufficiale Twitter. Sempre dal suo profilo, mercoledì 16 settembre Giani aveva scoccato una freccia velenosa contro il centrodestra: "Noi tra la gente ci siamo sempre, sia nei momenti di luce che in quelli di difficoltà, non solo in campagna elettorale".

