Elezioni Toscana, Berlusconi e il Covid: "Subdola malattia, mi ha vietato di essere con voi. Ma ora vinciamo nella roccaforte rossa"

"Se questa subdola e terribile malattia non me lo avesse vietato, sarei lì con voi, in questa serata di festa nella quale il nostro grande popolo del centrodestra si ritrova ancora una volta unito per chiudere una bella e intensa campagna elettorale. Una campagna elettorale che, ne sono sicuro, ci porterà per la prima volta nella storia a governare una regione come la Toscana". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nell'ultimo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni regionali, collegato telefonicamente con la piazza di Firenze. "La roccaforte rossa - ha aggiunto Berlusconi - conoscerà finalmente il cambiamento".

