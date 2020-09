Elezioni Regione Toscana, Susanna Ceccardi ci crede: "Aspettiamo il cambiamento da 50 anni, andiamo a vincere"

18 settembre 2020 a

Il centrodestra questa volta ci crede. La candidata governatrice della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, è convinta di avere le carte in regola per battere Eugenio Giani e diventare la prima presidente non di centrosinistra della storia. "Aspettiamo questo cambiamento da 50 anni ed è davvero a portata di mano. Loro si sono svegliati tardi, andiamo a vincere". Queste le parole usate da Ceccardi nel comizio finale di Firenze con cui ha chiuso la sua campagna elettorale. Insieme a lei i leader nazionali dei partiti della coalizione. Molto carico anche Matteo Salvini, convinto che il centrodestra possa strappare la regione al centrosinistra.

