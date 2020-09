Bimbo muore a quattro anni investito dallo scuolabus mentre era in bici

16 settembre 2020 a

Ancora una tragedia e ancora un bambino morto in Toscana. Accade a Donoratico, frazione di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Oggi 16 settembre, dopo le 12.30, in via Mazzini, un bimbo di quattro anni è morto investito dallo scuolabus mentre era in sella alla sua bici. Stando alla prima ricostruzione dell'incidente, pare che il piccolo abbia attraversato la strada proprio nel momento in cui è arrivato il mezzo del trasporto scolastico. Il conducente non sarebbe riuscito a frenare oppure a evitare l'impatto. Inutili, purtroppo, gli interventi sul posto dei sanitari e i tentativi di rianimare il bambino. Gli agenti della polizia municipale di Castagneto Carducci stanno ricostruendo la dinamica.

