Superenalotto, in Toscana colpaccio milionario sfiorato altre due volte. Vincite con il cinque

Il SuperEnalotto continua a far vincere soldi in Toscana e anche nel concorso di sabato 12 settembre due giocatori hanno sfiorato il colpaccio da oltre 37 milioni di euro che avrebbe stravolto le loro vite. Due cinque sono stati centrati tra Pisa e Massa Carrara, vincite da 16.440 euro ognuna. La prima cinquina è stata azzeccata a Cascina, in provincia di Pisa, alla tabaccheria di via Nazario Sauro. La seconda a Montignoso (Massa), nel bar Grillo in via Acquala 6. Vincite importanti, ma che azzeccando anche il sesto numero sarebbero state da sogno. La caccia al jackpot riprende nel concorso di martedì 15 settembre. Il montepremi ha superato i 38.5 milioni di euro. Agipronews ricorda che in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014: a Prato San Giusto furono vinti 11.9 milioni di euro.

