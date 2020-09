"In Toscana tamponi tarocchi e risultati dubbi. Spesa da 10 milioni e chiamano la sanità eccelleza". Donzelli (Fdi) attacca la Regione | Video

14 settembre 2020 a

La sanità della Regione Toscana eccellenza? Ma proprio no. Ne è convinto Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro l'amministrazione della Regione per la quale il 20 e 21 settembre i cittadini torneranno alle urne.

"La Regione Toscana - spiega - a marzo, in piena emergenza Covid, ha messo a disposizione dieci milioni di euro di soldi pubblici a un privato che ha prodotto i tamponi con reagenti non a norma". Le conseguenze? "I risultati di chi si è sottoposto al test potrebbero essere falsati. La sanità del Pd: una truffa che chiamano eccellenza". Sul caso è stata aperta un'inchiesta per frode.

