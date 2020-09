Matteo Renzi, blitz elettorale nel Chianti con la ministra Teresa Bellanova

12 settembre 2020 a

Il risultato delle elezioni regionali in Toscana appare sempre più in bilico e Matteo Renzi ormai è concentrato soltanto sulla sua regione per dimostrare che Italia Viva può essere il partito decisivo per il risultato finale. Questa mattina, sabato 12 settembre, l'ex premier insieme alla ministra Teresa Bellanova e ad alcuni dei candidati al consiglio regionale, è stato nel Chianti, un territorio a cui tra l'altro Renzi ha sempre detto di essere particolarmente legato. Il leader di Italia Viva ha poi pubblicato alcune foto della giornata sul suo profilo twitter. Poche parole nel post di accompagno: "Mattinata nel meraviglioso Chianti".

Stessa cosa ha fatto la stessa ministra Bellanova: "Una visita splendida, insieme a Matteo Renzi nella meravigliosa cornice delle cantine Antinori, grandissima eccellenza vitivinicola del nostro Paese".

