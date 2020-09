Regionali, Renzi: "In Toscana partita aperta, ma vince centrosinistra"

Il leader di Italia Viva: "La Lega vuole fare la Toscana succursale della Padania"

"Non ho paura della Toscana, c’è una partita difficile, la candidata della Lega è alleata in Europa con Le Pen, noi dobbiamo ringraziare l’Europa, non attaccarla". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di Radio anch’io su Radio Uno.

"Poche regioni sono come la Toscana europeista - ha aggiunto -. È una regione globalizzata, questi la vogliono fare succursale della Padania. La partita è aperta, non ho paura, penso che alla fine il centrosinistra vincerà".

