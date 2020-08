Toscana, distrutto nido di tartaruga marina a Castiglione della Pescaia

14 agosto 2020 a

Un atto di vandalismo ha danneggiato, probabilmente senza rimedio, un nido di tartaruga marina. Si tratta di quello delle Rocchette, una delle tre nidificazioni scoperte quest’anno sulle spiagge di Castiglione della Pescaia, in Toscana. Lo rende noto l’associazione tartAmare, che si occupa del monitoraggio delle nidificazioni di Caretta Caretta sulle coste della Maremma.

Secondo la testimonianza del guardiano di notte dello stabilimento che si trova vicino al nido, spiega l’associazione, un gruppo di quattro o cinque ragazzi molto giovani, probabilmente ancora minorenni, è entrato a notte fonda nel recinto scavalcandolo, ha rimosso la grossa e ingombrante grata antipredazione sistemata sopra la camera del nido e ha scavato portando alla luce alcune uova. Sempre secondo questa testimonianza un uovo si è rotto, altre due o tre erano state messe dentro un secchiello (forse per portarle via) e altre ancora si trovavano sparse in superficie. L’uomo ha gridato, i ragazzi si sono dileguati e le uova sono rimaste lì. Le autorità e tartAmare sono venuti a conoscenza dell’accaduto con molto ritardo. Il danno è grave: una quindicina di uova sono irrimediabilmente compromesse e probabilmente tutto quanto il nido (81 uova) non riuscirà ad arrivare a termine.