SuperEnalotto, ancora una volta in Toscana sfiorata la vincita milionaria. Stavolta in Maremma. Il jackpot cresce

In Toscana ancora una volta sfiorato il colpaccio al SuperEnalotto. Ad andare vicino alla giocata che cambia la vita stavolta è stato uno scommettitore che ha convalidato la sua schedina a Manciano, in provincia di Grosseto. Purtroppo non ha azzeccato il sesto numero, quello che dà diritto alla pioggia di milioni. Il giocatore nell'estrazione di martedì 4 agosto ha comunque centrato un bel cinque che vale la non indifferente somma di 26mila 427 euro. La schedina è stata convalidata nella tabaccheria Balestrelli, sulla Circonvallazione Sud del paese. Il jackpot continua a salire e come conferma Agipronews, nella giornata di giovedì 6 agosto varrà 22,5 milioni.