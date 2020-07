Toscana, un paracadutista trovato morto sotto un traliccio

17 luglio 2020 a

a

a

Un paracadutista di 31 anni, originario della provincia di Milano, in forza al Col Moschin, è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino. Secondo prime ipotesi - riferisce l'Ansa - la morte potrebbe essere avvenuta dopo un lancio notturno fatto in attività sportiva privata ma non viene neppure esclusa la caduta accidentale. Il corpo è stato ritrovato da un commilitone verso le 2.30. Le indagini sono dei carabinieri.

Muore escursionista di 58 anni colto da malore lungo un sentiero

Secondo una ricostruzione il parà potrebbe essersi lanciato verso le 20.30 effettuando un 'base jumping'. La salma è a disposizione della procura di Livorno. Ogni ipotesi è al vaglio.