Superenalotto, sfiorato il colpo da 60 milioni in Toscana. Un cinque da 52mila euro a Sesto Fiorentino

Superenalotto, la Toscana ha sfiorato il sei da 60 milioni. Sarebbe bastato azzeccare anche il sesto numero al fortunato giocatore di Sesto Fiorentino (in provincia di Firenze) per cambiare la vita di generazioni e generazioni della sua famiglia. Invece ha centrato "solo" il cinque e alla fine si è dovuto accontentare di poco più di 52mila euro nel concorso del 7 luglio, quando i 60 milioni sono finiti in Sardegna. La schedina del cinque, come riporta Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria Undici di via Giovanni Pascoli. La caccia al jackpot riprenderà nel concorso del 9 luglio, quando saranno messi in palio 11,8 milioni di euro. In Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014: furono vinti quasi 12 milioni a Prato San Giusto.