Toscana, Matteo Salvini: "A Firenze e in altre città rischio mafia dietro l'angolo"

La polemica

07 luglio 2020

Rischio mafia, camorra e 'ndrangheta in Toscana. Lo sostiene Matteo Salvini, leader della Lega, che con la candidata governatrice del centrodestra Susanna Ceccardi, ha incontrato i rappresentanti di Firenze della Confcommercio: "A Firenze e in tante città turistiche della Toscana l'allarme mafia, camorra e ndrangheta è dietro l'angolo, perché se un imprenditore o un commerciante i soldi non li ottiene dallo Stato o dalle banche il rischio è che buona parte dei negozi, dei bar, dei ristoranti, degli alberghi o delle aziende vengano rilevati dalla malavita - ha detto Salvini - Questo ovviamente io lo combatto con tutte le mie forze, però se lo Stato non fa il suo dovere, se le banche non fanno il loro dovere, il rischio mafia anche in Toscana c'è".