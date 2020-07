La Ferragni in vacanza in Toscana, Valentina felice: "Un sogno"

La sorella di Chiara vanta oltre 3 milioni di followers

Valentina Ferragni in vacanza in Toscana. La sorella di Chiara - anche lei influencer e fashion blogger con oltre 3 milioni di followers su Instagram - in queste ore si sta rilassando nel boutique hotel Conti di San Bonifacio, a Casteani nel comune di Gavorrano, in Maremma. "Un sogno" ha scritto Valentina, la più piccola delle tre sorelle Ferragni che ormai brilla di luce propria, postando alcune foto della sua vacanza maremmana. E Chiara, con un like, ha approvato la scelta della sorella.